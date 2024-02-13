Рабочего придавило глыбой льда во время чистки крыши под Москвой

В Щелково пожилого рабочего придавило глыбой льда во время чистки крыши от снега

В подмосковном городе Щелково пожилого сотрудника управляющей компании придавило глыбой льда, когда рабочие чистили крышу от снега. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел днем 12 февраля. Наледь рухнула с кровли многоэтажки в 1-м Советском переулке. Рабочие наверху чистили крышу здания, а снизу их контролировал 63-летний мужчина. Из-за неосторожности коммунальщиков пластина снега пробила навес над подъездом и приземлилась на пострадавшего, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Щелковская городская прокуратура выясняет причины и обстоятельства инцидента, а также контролирует ход и результаты расследования, начатого Следственным комитетом.

В конце января глыба льда рухнула на жительницу Москвы. Наледь упала во дворе дома номер 4/29 по улице Пресненский Вал. В результате 23-летняя девушка получила травму головы.