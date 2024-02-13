Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:37, 13 февраля 2024Среда обитания

Рабочего придавило глыбой льда во время чистки крыши под Москвой

В Щелково пожилого рабочего придавило глыбой льда во время чистки крыши от снега

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В подмосковном городе Щелково пожилого сотрудника управляющей компании придавило глыбой льда, когда рабочие чистили крышу от снега. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел днем 12 февраля. Наледь рухнула с кровли многоэтажки в 1-м Советском переулке. Рабочие наверху чистили крышу здания, а снизу их контролировал 63-летний мужчина. Из-за неосторожности коммунальщиков пластина снега пробила навес над подъездом и приземлилась на пострадавшего, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Щелковская городская прокуратура выясняет причины и обстоятельства инцидента, а также контролирует ход и результаты расследования, начатого Следственным комитетом.

В конце января глыба льда рухнула на жительницу Москвы. Наледь упала во дворе дома номер 4/29 по улице Пресненский Вал. В результате 23-летняя девушка получила травму головы.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      В России заявили об огромных потерях ВСУ после удара «Искандерами» по Селидово

      Шабутдинова проверят на налоговые преступления

      Тейлор Свифт пришла на матч возлюбленного в наряде за 5,7 миллиона рублей

      Танк Т-80БВ с необычной защитой попал на видео

      Мощный пожар площадью в тысячу «квадратов» в российском доме попал на видео

      Принц Гарри и Меган Маркл предприняли попытку вернуть себе титул

      В Госдуму внесли законопроект об эвакуации машин еще за один вид нарушений

      В Госдуме отказались верить в различие западных и восточных ценностей

      Байден набрал десятки тысяч подписчиков в запрещенном приложении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше