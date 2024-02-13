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13:53, 13 февраля 2024Бывший СССР

Разведка Эстонии предположила срок начала конфликта России и НАТО

Директор разведки Эстонии Росин назвал срок начала конфликта России и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leah Millis / Reuters

Генеральный директор службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин прогнозирует возможный конфликт России и НАТО в ближайшие 10 лет, сообщил он в интервью Financial Times.

«Мы видим, что русские (...) рассматривают, что военный конфликт с НАТО возможен в следующем десятилетии», — сообщил Росин.

По его словам, сейчас Россия не планирует какие-либо военные действия против НАТО, но страны должны увеличить военные расходы для сдерживания РФ.

Также генеральный директор считает, что Россия намерена увеличить военное присутствие на границе с странами НАТО: «Русские планируют увеличить группу войск вдоль границы со странами Прибалтики, а также Финляндии. Весьма вероятно, что мы увидим увеличение численности военнослужащих, возможно, примерно вдвое».

Ранее МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом говорится в базе ведомства. В январе Каллас заявила, что через три года Россия якобы начнет угрожать границам Европы и НАТО. По ее мнению, у Европы есть до пяти лет, чтобы подготовиться к превращению Москвы в серьезную военную угрозу на восточном фланге НАТО.

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      Валентин Карант
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