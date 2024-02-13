Рита Ора вышла в свет в прозрачном платье

Британская певица и актриса Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде в Лондоне. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя исполнительница посетила вечеринку в черном прозрачном платье длины миди из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело. При этом звезда надела черные трусы с высокой посадкой и бюстгальтер телесного цвета.

Свой образ Ора дополнила длинным бархатным плащом, черными капроновыми колготками и туфлями на каблуках в тон наряду. Помимо этого, она распустила кудрявые волосы и нанесла макияж с акцентом на глазах. В качестве украшений знаменитость выбрала массивные кольца необычной формы и кулоны.

В январе папарацци сняли Риту Ору в шубе нараспашку и бюстгальтере. Исполнительницу запечатлели на выходе из отеля в Париже.