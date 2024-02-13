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01:01, 13 февраля 2024Ценности

Рита Ора вышла в свет в прозрачном платье

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Hollie Adams / Reuters

Британская певица и актриса Рита Ора вышла в свет в откровенном наряде в Лондоне. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя исполнительница посетила вечеринку в черном прозрачном платье длины миди из кружева, сквозь которое просвечивалось ее тело. При этом звезда надела черные трусы с высокой посадкой и бюстгальтер телесного цвета.

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Свой образ Ора дополнила длинным бархатным плащом, черными капроновыми колготками и туфлями на каблуках в тон наряду. Помимо этого, она распустила кудрявые волосы и нанесла макияж с акцентом на глазах. В качестве украшений знаменитость выбрала массивные кольца необычной формы и кулоны.

В январе папарацци сняли Риту Ору в шубе нараспашку и бюстгальтере. Исполнительницу запечатлели на выходе из отеля в Париже.

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      Екатерина Ештокина
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