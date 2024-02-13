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13:28, 13 февраля 2024Экономика

Россиянам рассказали о способе обезопасить себя от лишних кредитов

Аналитик Миронов: рассылка фото паспортных данных приведет к лишним кредитам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники зачастую оформляют на себя кредиты, используя украденные паспортные данные граждан. Во избежание лишних займов россиянам не следует рассылать фотографии страниц этого документа, заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов. Его слова приводит «Прайм».

Одной из главных причин оформления кредита без участия человека является излишняя доверчивость граждан. Они нередко игнорируют рекомендации экспертов по соблюдению финансовой безопасности, посетовал аналитик.

Россиянам необходимо хранить собственные паспортные данные в надежном месте, соблюдая строгую конфиденциальность. Документ не следует оставлять в залог и передавать его в руки другого человека по первому требованию, заявил он. «Если просят документ для оформления пропуска, постарайтесь обойтись водительским удостоверением», — посоветовал Миронов.

Если же паспортные данные россиянина крайне необходимы его партнерам, лучше их переписать, чем отправлять фотографию страниц документа онлайн или делать их скан. Кроме того, важно не сообщать никому CVV данные кредитных карт и коды банковских уведомлений. В противном случае мошенники смогут воспользоваться ситуацией и оформить на себя кредиты с использованием чужих паспортных данных, предостерег эксперт.

Ранее в Центробанке (ЦБ) предупредили россиян о новой мошеннической схеме по телефону. Для обмана граждан злоумышленники стали чаще подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. В регуляторе также призывали граждан сразу же прекращать разговор с незнакомым человеком, услышав от него слова об «оформлении заявки на кредит».

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      Анатолий Акулов
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