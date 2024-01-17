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06:24, 17 января 2024Экономика

Центробанк предупредил россиян о новом мошенничестве по телефону

Пресс-служба ЦБ: мошенники чаще имитируют голоса родных потенциальной жертвы

Фото: Unsplash

Мошенники для обмана россиян начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Эксперты предупредили россиян о новом мошенничестве по телефону и подчеркнули, что злоумышленники выходят на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса через специальные программы. Таким образом они вынуждают жертву сообщить нужные данные или совершить денежный перевод.

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«Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — призвали в ЦБ.

При возникновении сомнений эксперты рекомендовали россиян лично позвонить человеку, от имени которого звонят, и уточнить у него у данные.

Ранее Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников. Например, услышав слова об «оформлении заявки на кредит», следует сразу же прекращать разговор.

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      Марина Совина
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