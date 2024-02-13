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11:38, 13 февраля 2024Экономика

Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

«Известия»: банки отклонили 56 % кредитных заявок россиян в ноябре-декабре

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В ноябре-декабре 2023 года банки отклонили почти две трети (56 процентов) заявок россиян на необеспеченные потребительские кредиты. О том, что россиянам стали чаще отказывать в кредитах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

Эксперты связали динамику с ужесточением ограничений Центробанка (ЦБ). Изменения затронули клиентов с высокой долговой нагрузкой. Лимиты по выдаче потребзаймов начали действовать с начала 2023 года. Если в январе-августе банки могли предоставлять таким заемщикам максимум четверть от всех выданных ссуд, то в третьем квартале лимит снизили до 20 процентов, а в четвертом — до 5 процентов.

Кроме того, в октябре регулятор обязал финансовые организации ограничить предоставление кредитов клиентам с долговой нагрузкой в диапазоне 50-80 процентов. На них должно было приходиться не более 30 процентов от всех выданных потребительских займов за квартал и не более 20 процентов предоставленных кредитных карт. В итоге сокращение доли одобрений по кредитам достигло пиковых значений именно в октябре, пришли к выводу эксперты.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Скоринг бюро» сообщила, что россияне стали чаще досрочно погашать кредиты в 2023 году. Доля таких погашений за 12 месяцев выросла с 18 процентов в 2022-м до 21 процента. В количественном выражении граждане погасили досрочно более 11 миллионов потребзаймов.

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      Анатолий Акулов
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