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08:30, 6 февраля 2024Экономика

Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты

«Ведомости»: доля досрочных погашений кредитов в РФ выросла до 21% в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские банковские заемщики чаще гасили потребительские кредиты досрочно в 2023 году. Доля таких погашений за 12 месяцев выросла до 21 процента, хотя в 2022-м находилась на уровне 18 процентов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Таким образом, за прошедший год доля досрочных погашений потребительских кредитов в России выросла на 3 процентных пункта. Статистика велась на основе базы из более чем 707,5 миллиона кредитных историй российских физических лиц.

В количественном выражении в 2023 году граждане погасили досрочно в общей сложности более 11 миллионов потребкредитов. Этот показатель превысил значение за 2022 год (6,8 миллиона) на 63,55 процента. В сравнении же с 2021 годом результат за 2023-й оказался на 76,52 процента больше. В качестве основной причины подобной динамики эксперты назвали низкую ключевую ставку Центробанка (ЦБ), которая сохранялась на этом уровне большую часть 2023 года.

Ранее РБК со ссылкой на данные «Скоринг бюро» сообщило, что к концу декабря 2023 года доля россиян с пятью и более кредитами заметно выросла. В месячном выражении она увеличилась на 1,5 процентных пункта, а за последние два года — почти удвоилась. Эксперты считают, что подобную динамику во многом обеспечили кредитные карты, которые считаются активными, если клиент использовал хотя бы часть предоставленного лимита.

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      Анатолий Акулов
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