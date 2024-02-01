В России удвоилась доля граждан с пятью и более кредитами

«Скоринг бюро»: доля россиян с пятью и более кредитами почти удвоилась за 2 года

В конце 2023 года доля российских заемщиков, имеющих пять и более кредитов, составила 8,6 процента. Только за декабрь она выросла на 1,5 процентных пункта, а за последние два года почти удвоилась — в декабре показатель составлял только 4,7 процента. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро» пишет РБК.

Доля заемщиков, платящих три и более кредита, достигла 28,6 процента. Статистика учитывает все розничные виды кредитов, которые являются действующими на момент составления отчета. Количество россиян, у которых есть как минимум два займа, непрерывно растет с 2019 года, особенно активно оно увеличивалось в 2022-м.

Директор по продуктам и маркетингу БКИ Игорь Лисянский указал, что такую динамику обеспечили кредитные карты. Продукт считается активным, если клиент использовал хотя бы часть предоставленного лимита. Центробанк на 1 июля 2023 года оценивал долю держателей кредиток с долгом в 10 тысяч рублей и более в 54 процента от общего числа заемщиков.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин предположил, что главным фактором стало изменение экономического поведения. Молодые заемщики активно используют кредитные карты, в том время как старшее поколение так и не привыкло жить в долг и к тому же постепенно выходит на пенсию, теряя возможность пользоваться кредитными продуктами.

В свою очередь директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин напомнил, что в 2023 году выросло и число необеспеченных кредитов у ипотечных заемщиков. Те могли использовать средства для первоначального взноса или для ремонта. При этом эксперт предупредил, что списывать динамику только на изменение поведения нельзя, потому что средняя задолженность по кредиту почти не меняется. В такой ситуации, особенно с учетом ограниченного роста реальных доходов, можно говорить об увеличении закредитованности населения, что только провоцирует новый рост числа кредитов.

Впрочем, Лисянский подчеркнул, что пока россияне в состоянии оплачивать взятые кредиты. Прямой связи между их числом у заемщика и ростом просрочки не наблюдается.

Ранее опрос, проведенный аналитическим центром сервиса по поиску работы Superjob, показал, что идею самозапрета на взятие кредитов поддерживают 74 процента россиян. Против выступили только шесть процентов опрошенных, посчитавших, что таким образом государство хочет снять с себя часть ответственности.