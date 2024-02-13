Россиянин обжег пищевод после глотка из бутылки купленной на рынке минералки

Роспотребнадзор сообщил о приостановке продажи отдельных партий воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий минеральной воды марки «Джермук». Об этом санитарная служба сообщила «Ленте.ру».

Как стало известно, это решение принято после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода, сделав глоток из бутылки с минералкой этого бренда.

12 февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что в емкости, из которой попил мужчина, вместо минералки оказался уксус. По его словам, помимо Роспотребнадзора, обстоятельства произошедшего выясняют МВД и прокуратура. В день происшествия из продажи изъяли 24 упаковки с напитком. «Обращаюсь также к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки "Джермук"», — призвал Меняйло.

В свою очередь, издание Baza пишет в Telegram, что пострадавший 65-летний россиянин купил несколько бутылок минералки «Джермук» на одном из местных рынков. Что находилось в остальных емкостях, не уточняется. По информации издания, мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, после чего бортом санитарной авиации перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Дополнение: Как сообщил глава Северной Осетии в Telegram, врачи не смогли спасти пострадавшего.

Ранее в Челябинской области пенсионер выпил уксус, перепутав его с водкой. В больнице врачи диагностировали у 69-летнего мужчины острое отравление уксусной кислотой, также он был пьян. Спасти пострадавшего не удалось.