Боец ВСУ Руденко заявил, что в плену российские военные напоили его кофе

На запорожском направлении российские военные взяли в плен очередную группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что украинское командование направило двоих своих бойцов на наблюдательный пост около села Работино. Российские военнослужащие дождались, пока солдаты ВСУ зайдут на позиции, после чего пленили их без боя.

По словам украинского военного Дмитрия Руденко, в плену к нему отнесли по-человечески: напоили кофе с сахаром и дали сигарет. «Такое отношение удивило, вроде друг с другом воюем, а отношение человеческое к нам», — отметил он.

Ранее американский видеоблогер и независимый журналист Патрик Ланкастер опубликовал репортаж о бывших бойцах ВСУ, перешедших на сторону России. Для некоторых из них толчком к этому оказалось отношение украинского командования к своим военнослужащим.