Российский борец выиграл чемпионат Европы

Российский борец вольного стиля Сергей Семенов выиграл чемпионат Европы

Российский борец вольного стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Бухаресте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке россиянину противостоял представитель Турции Рызу Каяалп. Семенов одержал победу над соперником со счетом 4:2. Спортсмены выступают в весовой категории до 130 килограммов.

Семенов впервые в карьере стал чемпионом Европы. В активе 28-летнего борца две бронзы Олимпийских игр, а также титул чемпиона мира.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 18 февраля. Россияне допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.