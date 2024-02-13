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11:09, 13 февраля 2024Спорт

Российский футболист рассказал о выступлении в экзотическом чемпионате

Футболист «Мохаммедана» Евгений Козлов заявил, что Индия его приятно удивила

Фото: Daniel Norin / Unsplash

Российский футболист Евгений Козлов рассказал о выступлении в чемпионате Индии в составе команды «Мохаммедан» из Калькутты. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что экзотическая страна его приятно удивила. «Это другой мир. Менталитет людей, питание. Очень многое разных аспектов, отличных от нашей культуры. Жизнь здесь кипит. Назвал бы ее суетной», — поделился впечатлениями он, добавив, что в России жизнь намного спокойнее.

Козлов является воспитанником ДЮСШ Сергиева Посада. Он известен по выступлениям за дубль петербургского «Зенита», «Спартак» из Юрмалы и ряд казахстанских клубов.

Футболист также сыграл по два матча за молодежные команды России до 18 и 19 лет, где полезными действиями не отметился. Он принял участие в шести играх за национальную команду России до 21 года, в которых забил один мяч.

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      Анастасия Борисова
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