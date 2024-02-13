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21:08, 13 февраля 2024Спорт

«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» со счетом 7:2 в матче КХЛ

«Салават Юлаев» дома разгромил «Авангард» со счетом 7:2 в матче КХЛ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке разгромил омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 13 февраля, и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Григорий Панин, еще по шайбе забросили Данил Башкиров, Ярослав Цулыгин, Александр Шаров, Александр Хмелевски и Иван Дроздов. В составе омичей голы на счету Николая Прохоркина и Ивана Игумнова.

«Салават Юлаев» набрал 85 очков и находится на третьем месте в Восточной конференции. У «Авангарда» на одно очко больше, клуб в той же конференции идет вторым.

В следующем матче «Салават Юлаев» 15 февраля на выезде сыграет со СКА. «Авангард» в тот же день на чужой площадке встретится с «Автомобилистом».

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      Алексей Гусев
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