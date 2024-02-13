Следком заинтересовался снежным фаллосом на Алтае

Глава СК Бастрыкин изучит инцидент со снежным фаллосом в Алтайском крае

В Следственном комитете (СК) России заинтересовались инцидентом со снежным фаллосом, который у мемориала слепили подростки. Обстоятельства происшествия изучит глава ведомства Александр Бастрыкин, передает информационный центр СК.

В Следкоме создание такого рода снежной скульптуры вблизи памятника героям Великой Отечественной войны посчитали осквернением. Доклад о ходе проверки и ее результатах будет представлен председателю ведомства.

Снеговик в форме фаллоса появился накануне в селе Староалейское Алтайского края. Авторы непотребной скульптуры, сделав фотографии, сразу разбили снежную постройку. Полицейские задержали подростков — хулиганам оказалось 14 и 16 лет. С ними провели беседу, а на родителей наложили административный штраф.

В ноябре 2023 года жители Екатеринбурга запустили волну массового строительства детородных снеговиков. Глава города призвал коммунальщиков расчищать от таких скульптур улицы. Вице-мэр назвал народное искусство провокацией и предложил горожанам помочь со сносом снежных фаллосов.