В России предложили усилить борьбу с квартирами-деленками

В Петербурге предложили ужесточить перепланировку квартир под студии

В Санкт-Петербурге предложили ужесточить требования к квартирам-деленкам. Усилить борьбу с незаконным дроблением квартир на студии по всей России захотели в заксобрании Северной столицы, передает радиостанция BusinessFM.

По задумке депутатов, зарегистрировать права на собственность можно будет только после осмотра перепланировки специалистами. Без личной проверки результатов ремонта хозяева жилья позволяют себе нарушать согласованные изменения.

По мнению юристов, однако, нововведение лишь затормозит процесс одобрения перепланировки, что приведет к подорожанию жилплощади. Кроме того, как добавляет руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов, инициатива не предусматривает «презумпцию добросовестности». Решить проблемы с нелегальным дроблением квартир помогут точечные меры и здравомыслие покупателя, убежден эксперт.

Ранее россиян предупредили о рисках популярного вида перепланировки. Опасность для жильцов представляет замена аркой двери между комнатой и кухней, к которой подведен газ.