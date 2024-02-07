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15:05, 7 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили об опасности популярной перепланировки

Юрист Пысин: арка на кухне с газовой плитой опасна, ее нельзя узаконить

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Создавать арку на кухне, где есть газовая плита, опасно для проживающих в квартире. Кроме того, такую перепланировку нельзя узаконить, предупредил россиян юрист Анатолий Пысин в беседе с aif.ru.

«Существует ряд перепланировочных решений, которые реализовывать точно не стоит, а согласовать их однозначно не получится, — говорит эксперт. — Один из таких вариантов — это замена аркой двери между кухней, к которой подведен газ, и другой комнатой», — рассказал эксперт. По словам специалиста, в таких случаях между помещениями обязательно должна быть дверь, чтобы во время утечки газ не распространился по комнатам.

Кроме того, не стоит увеличивать дверные проемы за счет вентиляционных коробов. «Их ни в коем случае нельзя трогать. Это считается серьезным нарушением, в случае обнаружения собственник будет обязан устранить их за свой счет, вернув все в первоначальный вид», — предостерег Пысин.

Юрист добавил, что незаконным также считается снос части стены, на которой находится батарея, при объединении балкона с комнатой. То есть, как уточнил эксперт, расширить дверь можно, но не за счет этого участка. Также нельзя переносить сам радиатор на лоджию.

Ранее россиянам назвали популярные виды перепланировок, которые считаются незаконными. По словам юристов, нельзя переносить в квартире газовую плиту. Кроме того, запрещено расширять жилые комнаты за счет кухни и размещать над жилыми помещениями санузлы.

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      Нина Ташевская
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