Названы частые виды незаконной перепланировки в квартире

Юрист Лев: в рамках перепланировки запрещен перенос газовой плиты

Переносить газовое оборудование, к примеру, плиту в рамках перепланировки нельзя из-за системы вентиляции в доме. Частые виды незаконных переделок в квартире журналистам газеты «Аргументы и факты» назвал юрист Лев Лев.

В аварийных домах изменения строго запрещены, а в объектах культурного наследия — требуют разрешения Минкульта. По закону изменением плана квартиры будет считаться любая перегородка высотой более полуметра, в том числе и гипсокартонная. Без согласования допускается установка мобильных перегородок — в виде ширм или «гармошки», а также шкафа-купе.

Запрещается расширять жилые комнаты за счет кухни, либо менять их местами. Также не допускается размещать над жилыми помещениями санузлы. Исключением может стать случай, когда под квартирой находится коммерческий объект, включая апартаменты. В зависимости от региона меняются и ограничения по размещению мокрых точек в квартире. Так, в Москве и Санкт-Петербурге по закону нельзя выводить кухонную мойку на балкон.

Расширять комнаты за счет утепления лоджии незаконно. Чаще всего собственники оформляют такую перепланировку как установку французских окон, но без «лишней» линии остекления. По правилам пожарной безопасности перегородка между лоджией и жилым помещением должна быть не менее 1,2 метра длиной. Демонтаж или пробивка проемов также не дозволяется законом.

Согласование жильцов потребуется и для установки кондиционеров, если дом расположен на гостевом маршруте. Если здание изготовлено по авторскому проекту, то монтаж придется согласовать с застройщиком. Незаконным переустройством может считаться также монтаж саун и каминов. Нередки трудности и с установкой душевых кабин в домах с деревянными покрытиями. В таких строениях запрещено заливать пол бетонной стяжкой — она создаст дополнительную нагрузку и может привести к обрушению конструкций.

Ранее аналитики подсчитали, что каждый пятый россиянин, владеющий частным домом, потратил на строительные работы в 2023 году от 100 тысяч до полумиллиона рублей. На дачную пристройку решилась почти половина россиян: увеличивали этажность дома, делали мансарду или веранду.