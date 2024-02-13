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23:26, 13 февраля 2024Мир

Стало известно о разговоре помощника Путина и советника Байдена об Украине

Reuters: помощник Путина Ушаков и советник Байдена Салливан говорили по телефону
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Михаил Метцель / Pool / РИА Новости

В январе этого года состоялся телефонный разговор помощника президента России Юрия Ушакова и советника американского президента Джейка Салливана. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным агентства, разговору предшествовало послание от российской стороны, что она готова к мирным переговорам по Украине. Хотя сообщение пришло по неофициальным каналам, в его обсуждении принимали глава Госдепа Энтони Блинкен, директор ЦРУ Билл Бернс и советник Джо Байдена по нацбезопасности Салливан.

В послании предлагалось провести телефонный разговор Салливана и Ушакова, в ходе которого можно было бы наметить дальнейшие шаги. Однако уже ходе самих переговоров советник Байдена заявил помощнику Владимира Путина о том, что готов обсуждать почти все аспекты отношений двух стран, кроме украинского кризиса.

Послание о готовности к мирным переговорам содержит требование России о сохранении территориальных приобретений, уточняет Reuters. Сообщение в Вашингтон было отправлено через посредников на Ближнем Востоке, но США в итоге отвергли инициативу Москвы.

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      Марина Совина
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