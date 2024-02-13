Reuters: США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине

США после контактов с посредниками отвергли предложение России о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех российских источников, знакомых с ходом обсуждений.

Как пишет агентство, в 2023 году российская сторона через посредников на Ближнем Востоке дала понять США, что готова рассмотреть возможности прекращения огня на территории Украины. Одним из условий Москвы было сохранение территориальных приобретений. Однако Вашингтон не стал начинать переговоры, отказавшись от давления на Киев.

Отмечается, что российская сторона пыталась наладить контакты с американцами в 2023-м и в начале 2024 года, однако успехов эти попытки не имели. Агентство пишет, что в январе этого года состоялся телефонный разговор помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова и советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана. Американский чиновник сказал, что готов обсуждать все аспекты отношений России и США, кроме украинского конфликта. Ни одна из сторон не подвердила, что звонок действительно имел место.

Источник Reuters в США утверждает, что каких-либо официальных контактов между Вашингтоном и Москвой сейчас нет. Собеседники агентства рассказали, что в конце 2023 года встреча посредников прошла в Турции, отмечается, что в ней приняли участие лица, не имеющие официальных постов, их имена не называются.

В материале также указано, что Кремль, американские Белый дом, Госдепартамент и ЦРУ от каких-либо комментариев отказались.

Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Киевом. Политик призвал власти Украины отменить декрет о запрете на переговоры с Москвой, чтобы начать разговор.