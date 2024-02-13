Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:24, 13 февраля 2024Мир

В США призвали начать переговоры по Украине

Офис политика Гувера призвал США к переговорам по Украине вместо помощи ВСУ

Фото: Unsplash

Представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила, что США следует завершить конфликт на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Эллиторп подчеркнула, что кризис на Украине следовало предотвратить. «Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Вместо этого мы финансируем войну, которой нет конца», — призвала она.

Материалы по теме:
Украина впервые получит западные танки. Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
Украина впервые получит западные танки.Как американские Abrams и немецкие Leopard 2 повлияют на ход спецоперации?
26 января 2023
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Представитель политика добавила, что Вашингтон не участвует в дипломатических усилиях, направленных на восстановление мира на Украине. Кроме того, власти не ведут мониторинг средств, поступающих Киеву.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Россия добьется больших успехов в конфликте с Киевом, если Белый дом не окажет Украине материальной поддержки. По его мнению, Киеву катастрофически не хватает поставок от Вашингтона.

***
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это то, что называется дипломатией». Карлсон заявил, что Путин хочет окончить конфликт на Украине и готов к компромиссу

      В Литве задержали проигравшего чужие 27 миллионов евро в казино бизнесмена

      В США оценили уход китайских производителей чипов из-под санкций

      Международная федерация хоккея продлила отстранение России

      В США призвали начать переговоры по Украине

      В Киеве не дали денег на «зубы дракона» для ВСУ

      На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

      Германию предостерегли от втягивания в конфликт на Украине

      Премьер Эстонии прокомментировала слова Трампа о НАТО

      WADA завело против россиян почти тысячу дел за допинг. Половину из них закрыли без санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше