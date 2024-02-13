Офис политика Гувера призвал США к переговорам по Украине вместо помощи ВСУ

Представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп заявила, что США следует завершить конфликт на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Эллиторп подчеркнула, что кризис на Украине следовало предотвратить. «Нам необходимо начать переговоры, чтобы положить конец этому конфликту. Вместо этого мы финансируем войну, которой нет конца», — призвала она.

Представитель политика добавила, что Вашингтон не участвует в дипломатических усилиях, направленных на восстановление мира на Украине. Кроме того, власти не ведут мониторинг средств, поступающих Киеву.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Россия добьется больших успехов в конфликте с Киевом, если Белый дом не окажет Украине материальной поддержки. По его мнению, Киеву катастрофически не хватает поставок от Вашингтона.