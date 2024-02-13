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08:00, 13 февраля 2024Из жизни

Учительница получила три года тюрьмы за секс с подростком

29-летняя учительница из Канады получила три года тюрьмы за секс с учеником

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В Канаде бывшая учительница из провинции Альберта получила три года тюрьмы за секс со школьником. Об этом сообщает CTV News.

29-летняя Ребекка Маккаббин из города Медисин-Хат была арестована 16 декабря 2021 года по обвинению в изнасиловании и сексуальной эксплуатации лица, не достигшего совершеннолетия. Подросток самостоятельно обратился в полицию и заявил, что неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны педагога с января 2021 года.

Основной судебный процесс над Маккаббин начался в феврале. Женщина заявила, что признает себя виновной на первом же заседании. Она подтвердила, что, начиная с января 2021-го шесть раз вступала в сексуальные отношения с учеником школы поселка Данмор, где тогда работала.

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В итоге суд приговорил ее к трем годам заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего. Кроме того, женщину обязали сдать образец ДНК для базы данных правоохранителей.

Ранее в США учительница физкультуры призналась, что занималась сексом с 14-летним подростком. Расследование против 25-летней женщины началось после того как в полицию обратилась мать школьника.

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      Никита Савин
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