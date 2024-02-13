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19:26, 13 февраля 2024Бывший СССР

Токаев приехал в Катар

Президент Казахстана Токаев приехал в Катар, где встретится с шейхом Аль Тани

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал с государственным визитом в Катар. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба главы государства.

Казахского лидера встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. В международном аэропорту Хамад выстроилась рота Почетного караула.

14 февраля Токаев проведет переговоры с эмиром государства, а также премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ранее Токаев отправил в отставку правительство республики. Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов. Президент заявил, что правительство должно принимать смелые решения, направленные на стимулирование диверсификации экономики.

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