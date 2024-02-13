Токаев приехал в Катар
Президент Казахстана Токаев приехал в Катар, где встретится с шейхом Аль Тани
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал с государственным визитом в Катар. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба главы государства.
Казахского лидера встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. В международном аэропорту Хамад выстроилась рота Почетного караула.
14 февраля Токаев проведет переговоры с эмиром государства, а также премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Планируется подписание ряда двусторонних документов.
Ранее Токаев отправил в отставку правительство республики. Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов. Президент заявил, что правительство должно принимать смелые решения, направленные на стимулирование диверсификации экономики.