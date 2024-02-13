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13:05, 13 февраля 2024Мир

Трамп неожиданно помог Байдену в предвыборной гонке

NYT: слова экс-президента США Трампа о НАТО помогли Байдену в предвыборной гонке
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Недавние заявления экс-президента США Дональда Трампа об одобрении потенциальных атак России на страны НАТО неожиданно помогли президенту Джо Байдену остаться в предвыборной гонке. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Потрясшее всех заявление Трампа на выходных не только отвлекло внимание от проблем с памятью президента, но и предоставило защитникам Байдена удобный способ переосмыслить проблему. Теперь они могут сказать: "действующий президент может быть стариком, который иногда что-то забывает, но его соперник одновременно стар и опасно безрассуден"», — отмечает издание.

После слов Трампа Белый дом опубликовал заявление, в котором говорится, что «поощрение вторжений кровавых режимов в страны наших ближайших союзников является ужасающим и безумным».

8 февраля специальный прокурор предоставил отчет, где обвинил Байдена в проблемах с памятью из-за преклонного возраста. Это вызвало возмущение и резкую реакцию у текущего президента США.

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      Лина Пивоварова
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