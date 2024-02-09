Байден резко ответил на слова о проблемах с памятью в докладе спецпрокурора

Байден в ответ на доклад спецпрокурора заявил об отсутствиях проблем с памятью

Президент США Джо Байден выступил с не анонсированным ранее обращением к нации, в котором довольно резко прокомментировал доклад спецпрокурора, где фигурируют слова о проблемах с памятью у американского лидера. Он ответил, что с его памятью все хорошо и он не нуждается в советах, его слова приводит РИА Новости.

«Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Я... поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации», — заявил Байден. В доказательство он потребовал от всех сомневающихся посмотреть на его достижения в роли американского президента.

8 февраля специальный прокурор Роберт Хер представил доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, из-за которого президенту Байдену могло грозить уголовное наказание. В материале Хер отметил, что американский лидер хранил у себя бумаги «по невинной ошибке» из-за проблем с памятью.

Ранее в Белом доме прокомментировали оговорки Байдена о встречах с уже почившими лидерами Франции и Германии. Там их не сочли необычными, указав на то, что главы других государств зачастую допускают те же ошибки.