Трамп призвал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине до уровня США

Партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, в противном случае Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место, заявил экс-президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, помощь Вашингтона Киеву превышает средства, выделенные Украине европейскими странами, на 100 миллиардов долларов.

«Они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов», — призвал бывший глава государства. Трамп уверен, что ему принадлежит заслуга усиления НАТО в последние годы.

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер допустил, что Трамп может вывести страну из НАТО и уничтожить альянс, если его снова выберут президентом США.