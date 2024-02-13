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03:17, 13 февраля 2024Мир

Трамп призвал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине

Трамп призвал партнеров по НАТО нарастить помощь Украине до уровня США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, в противном случае Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место, заявил экс-президент страны Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, помощь Вашингтона Киеву превышает средства, выделенные Украине европейскими странами, на 100 миллиардов долларов.

«Они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов», — призвал бывший глава государства. Трамп уверен, что ему принадлежит заслуга усиления НАТО в последние годы.

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер допустил, что Трамп может вывести страну из НАТО и уничтожить альянс, если его снова выберут президентом США.

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      Марина Совина
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