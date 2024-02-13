Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:12, 13 февраля 2024Путешествия

Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

Россиян предостерегли от поездок на непризнанный Россией Северный Кипр

Фото: ThiagoSantos / Unsplash

Туристам стоит воздержаться от поездок в непризнанные Россией страны. Об этом предостерег вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Говорит Москва».

Прежде всего речь идет о Северном Кипре, куда, по словам специалиста, едут тысячи россиян. «Причем не через турагентства, турагентства не отправляют никого на Северный Кипр, а сами едут», — добавил он.

Мкртчян выразил мнение, что такие визиты часто заканчиваются плачевно. Он пояснил, что в непризнанных странах путешественники не смогут получить помощь Министерства иностранных дел России.

Ранее в МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. Там отметили, что самые громкие инциденты, связанные с дискриминацией туристов, отмечаются в прибалтийских государствах — прежде всего, в Латвии.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      В США заявили о неготовности пригласить Украину в НАТО на июльском саммите

      Россиянам подсказали рецепт чая для профилактики рака

      Модный в 2010-х годах фасон топа вновь стал трендом

      МВД начало проверки торговых точек для приостановки продажи опасной минералки

      Власти Палестины резко ответили на призыв Байдена к реформам

      Премьер Эстонии отреагировала на ее объявление в розыск в России

      Юбилейный тур Лолиты по России полностью отменят

      Призывавшего к расправе над россиянами украинского ведущего объявили в розыск

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше