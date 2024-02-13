Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

Россиян предостерегли от поездок на непризнанный Россией Северный Кипр

Туристам стоит воздержаться от поездок в непризнанные Россией страны. Об этом предостерег вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Говорит Москва».

Прежде всего речь идет о Северном Кипре, куда, по словам специалиста, едут тысячи россиян. «Причем не через турагентства, турагентства не отправляют никого на Северный Кипр, а сами едут», — добавил он.

Мкртчян выразил мнение, что такие визиты часто заканчиваются плачевно. Он пояснил, что в непризнанных странах путешественники не смогут получить помощь Министерства иностранных дел России.

Ранее в МИД РФ решили обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. Там отметили, что самые громкие инциденты, связанные с дискриминацией туристов, отмечаются в прибалтийских государствах — прежде всего, в Латвии.