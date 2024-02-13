Избирательный штаб Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на ТВ

ЦИК: избирательный штаб Путина отказался от теле- и радиоэфира для дебатов на ТВ

Избирательный штаб президента России Владимира Путина отказался от бесплатного эфира для дебатов на ТВ. Об этом сообщает секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата», — заявила секретарь ЦИК.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.