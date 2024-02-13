В ДНР сообщили об используемом ВСУ бракованном иностранном оружии

В ДНР сообщили о бракованных шведских гранатометах AT4 на вооружении ВСУ

Несколько военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выжили в результате самоподрыва бракованных шведских гранатометов AT4, находящихся на вооружении украинской армии. О неисправности в работе используемого ВСУ иностранного оружия рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Наша беспилотная авиация зафиксировала сразу несколько фактов самоподрыва шведских гранатометов AT4 на украинских позициях на нескольких участках фронта. Происходит непроизвольная детонация, в результате которой вооруженные формирования Украины потеряли своих солдат», — сообщил он.

По словам советника главы ДНР, ранее российские военные находили обломки гранатометов на бывших позициях украинских войск, что также свидетельствует об их браке.

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Украине системы ПВО NASAMS на сумму 325,9 миллиона долларов. По словам главы норвежского Минобороны, системы будут заказаны как можно скорее.