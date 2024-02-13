В Госдуме оценили сроки внесения проекта о надбавках для одной категории граждан

Метелев: проект о надбавках наставникам могут внести в Госдуму до конца недели

По оценке главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, законопроект о надбавках наставникам могут внести в нижнюю палату парламента до конца текущей недели. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, поправки планируется внести в Трудовой кодекс России, предоставив региональным властям полномочия утверждать правила, на основании которых будет выделяться доплата. В коммерческих организациях этот вопрос предлагается решать работодателям.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию развития наставничества до 2030 года, включая организацию стимулирующих выплат для наставников.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что наставничество в России не должно становиться принудительным и загоняться в бюрократические рамки. По его словам, нужно создавать условия, при которых люди сами стремились бы взять на себя эту роль.