Захарова отреагировала на поездку Киркорова в зону СВО

Захарова заявила, что приехавший в зону СВО Киркоров всегда помогал людям

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на новости о том, что артист Филипп Киркоров решил посетить зону специальной военной операции (СВО). Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Певец посетил приехал в Донецкую народную республику с гуманитарной миссией. «Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — заявила Захарова, сопроводив пост хештегом «ТаДверь».

Ранее выступление Филиппа Киркорова в зоне СВО попало на видео. Певец исполнил песню «Снег» перед пациентами и сотрудниками больницы Горловки в Донецкой народной республике. Отмечалось, что он также привез с собой подарки для них.