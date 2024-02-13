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13:38, 13 февраля 2024Культура

Захарова отреагировала на поездку Киркорова в зону СВО

Захарова заявила, что приехавший в зону СВО Киркоров всегда помогал людям
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на новости о том, что артист Филипп Киркоров решил посетить зону специальной военной операции (СВО). Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Певец посетил приехал в Донецкую народную республику с гуманитарной миссией. «Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — заявила Захарова, сопроводив пост хештегом «ТаДверь».

Ранее выступление Филиппа Киркорова в зоне СВО попало на видео. Певец исполнил песню «Снег» перед пациентами и сотрудниками больницы Горловки в Донецкой народной республике. Отмечалось, что он также привез с собой подарки для них.

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      Варвара Кошечкина
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