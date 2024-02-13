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13:51, 13 февраля 2024Мир

В Польше указали на условия предоставления ядерного потенциала Францией

Косиняк-Камыш: Франции нужно согласовать предоставление ядерного потенциала с ЕС

Фото: Stephane Mahe / Unsplash

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Франция должна получить согласие стран-членов ЕС для предоставления ядерного потенциала союзу. Такие условия он назвал в эфире телеканала Polsat, его цитирует ТАСС.

«Только одна страна в одиночку не может поднимать темы, касающиеся такого типа оружия, это всегда [должно быть] союзным решением, и оно должно быть подтверждено всеми странами, с которыми имеется такой союз», — указал он.

Польский министр подчеркнул серьезность и деликатность темы и добавил, что к настоящему моменту еще не успел обсудить данный вопрос с премьером страны Дональдом Туском.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Швецию заявил, что «Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского союза».

По словам французского политика, лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо, заявление Макрона противоречит военной доктрине страны. Помимо этого он обвинил французского президента в приближении ядерной войны с Россией.

На высказывание Макрона отреагировали и в Москве. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что французскому лидеру не нужно фантазировать о мифической российской угрозе для ЕС и НАТО. По ее словам, хотелось бы получить какие-то пояснения, от кого Макрон планирует защищать объединение, применяя ядерное оружие.

«Подобная сомнительная риторика, которую себе позволил Макрон, ведет лишь к дальнейшему росту недоверия и накоплению конфликтного потенциала на Европейском континенте», — обратила внимание она.

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      Варвара Кошечкина
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