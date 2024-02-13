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23:56, 13 февраля 2024Мир

В США рассказали о слабости украинской армии

Госдеп: отсутствие дополнительного финансирования от США ослабило ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинская армия ослабла без финансовой помощи со стороны США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют способность реагировать на наступление российской армии. «Мы уже видим последствия бездействия Конгресса. Мы уже видим нехватку оружия на поле боя, мы видим истощение запасов», — сказал Миллер.

Он призвал Палату представителей как можно скорее одобрить пакет помощи Киеву на 60 миллиардов долларов. Ранее 13 февраля законопроект был согласован в Сенате.

Однако республиканское большинство в Палате представителей считает, что законопроект о помощи Украине и другим союзникам нельзя рассматривать в отрыве от финансирования улучшения ситуации на границе с Мексикой.

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      Марина Совина
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