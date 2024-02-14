Полковник Матвийчук: падение Авдеевки приведет к падению обороны до Краматорска

Решение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о переброске новых сил к Авдеевке объясняется чрезвычайной значимостью этого района, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению обороны до Краматорска.

«Сырский уже отвечал за оборону Авдеевки. И сейчас ему нужно доказать, что он в состоянии командовать, принимать решения. Кроме того, падение Авдеевки означает крушение всего фронта обороны вплоть до Краматорска, поэтому Украина будет бросать все новые силы в этот район, чтобы доказать свою боеспособность. На этом же будет настаивать [президент Украины Владимир] Зеленский, это же будет поддерживать Сырский и все генералы, которых он привел», — сказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что, в случае потери контроля над Авдеевкой, падет и большой рубеж обороны. ВСУ будут вынуждены маневрировать, собирать новые силы и возводить промежуточные рубежи в направлении Краматорска.

«Это прямой путь на него. А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что в Авдеевку направили членов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Предполагается, что Киев надеется удержать Авдеевку, чтобы сохранить внимание НАТО.