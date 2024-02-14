Две арабские страны заявили о готовности помочь восстановлению сектора Газа

Советник главы ОАЭ: Абу-Даби и Эр-Рияд готовы помочь восстановлению сектора Газа

Советник главы ОАЭ экс-лидер молодежного движения ФАТХ Мохаммед Дахлан заявил о готовности Абу-Даби и Эр-Рияда помочь послевоенному восстановлению сектора Газа. Его цитирует The New York Times.

«Две арабские страны заинтересованы в восстановлении сектора Газа и поддержании там порядка при условии создания самостоятельного палестинского государства», — сказал он в интервью газете.

Советник президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна поделился планом, согласно которому власть в секторе Газа должна перейти к новому независимому правительству.

«Новая палестинская администрация могла бы пригласить дружественные арабские страны направить войска для поддержания порядка в Газе, при этом такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, были бы готовы помочь и профинансировать реконструкцию анклава, если Израиль согласится на создание палестинского государства», — цитирует его издание.

Основные арабские страны по-настоящему жаждут урегулировать этот конфликт, не только войну, но конфликт в целом, подчеркнул Дахлан.

Власти ОАЭ в своем заявлении отметили, что восстановление анклава «будет зависеть от определенных условий, в том числе от двухгосударственного решения», добавил автор публикации.

Ранее в Палестине высоко оценили политическое и гуманитарное сотрудничество с Россией.

