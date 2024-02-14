Растерзавшие троих детей гиены-людоеды затерроризировали город

The Star: в Кении гиены растерзали троих детей из одного округа

В Кении жители округа Киямбу массово пожаловались на то, что уже более года подвергаются нападению гиен-людоедов. Об этом сообщает кенийское издание The Star.

Хищники буквально затерроризировали обитателей деревень в окрестностях города Джуджи в Центральной провинции страны. За последние полгода они растерзали троих детей, одного взрослого и совершили еще множество нападений.

Последний трагический эпизод случился 3 января в деревне недалеко от города. Гиены напали на 10-летнего Денниса Тию и его друзей. «Другие мальчики смогли убежать, а он споткнулся. Гиены утащили его в заросли и сожрали», — рассказал отец ребенка. После случившегося мужчина увез жену и двоих детей в другую деревню.

В соседнем поселке гиены съели 10-летнего Эммануэля Каманде. В ноябре 2023 года он с сестрами возвращался из школы, когда на них набросились хищники. «Мы нашли только окровавленную одежду и несколько частей тела. Его родители до сих пор в шоке», — заявил родственник ребенка.

За месяц до этого гиены утащили в лес девятилетнего Марка Ньороге, который ненадолго вышел из дома. Тогда же хищники растерзали 35-летнего рабочего, который возвращался домой.

Гиены не боятся заходить в поселения и нападать на людей. На 42-летнюю Беатрис Вайриму животные набросились, когда она с сыном вышла из магазина. Женщина получила серьезную травму лица, однако смогла спастись.

Семьи жертв нападений обратились к правительству Кении с требованием усилить борьбу с гиенами, которые свободно перемещаются между несколькими деревнями и калечат людей. Кроме того, проблема ударила по экономике региона, так как владельцам предприятий пришлось сократить часы работы, чтобы сотрудники не возвращались домой слишком поздно. Школы также начали открываться позже и закрываться на час раньше.

В феврале глава округа Киямбу, где происходят нападения, встретился с пострадавшими. Он заявил, что охотники займутся отловом хищников и переправкой их на территорию национального парка Ол-Доньо-Сабук, подальше от жилья.

Ранее сообщалось, что в 2023 году нашествие медведей на поселения в Японии стало самым смертоносным за всю историю наблюдений. Только за полгода — с апреля по октябрь — было зафиксировано 180 нападений этих хищников на людей.