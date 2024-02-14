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16:59, 14 февраля 2024Среда обитания

Качество воды в России улучшилось

Роспотребнадзор заявил об улучшении качества питьевой воды в России

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Качество воды в РФ улучшилось. Об этом со ссылкой на проект доклада Роспотребнадзора президенту Владимиру Путину по итогам 2023 года сообщают «Известия».

«По сведениям федерального статистического наблюдения, качество питьевой воды в распределительной сети в 2023 году по сравнению с 2019 годом улучшилось, уменьшилась доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 12,4 до 12,1 процента, по микробиологическим показателям с 2,7 до 2,3 процента», — сказано в документе.

Несмотря на улучшение параметров, число жалоб потребителей на некачественную питьевую воду с 2019 года остается высоким — примерно 21 тысяча в год. Вместе с тем доля подтвержденных по результатам лабораторных исследований обращений с 2019 года снизилась с 4 процентов до 1,4 процента.

По словам заместителя председателя общественного совета при Роспотребнадзоре, главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, из-за имевшихся проблем с качеством питьевой воды во многих регионах страны, которые негативно влияли на здоровье населения, однако сейчас эту ситуацию удается исправлять. Он также отметил, что количество нарушений в маркированной питьевой воде благодаря появлению средств идентификации значительно снизилось. «Происходит рост легального оборота такой воды, фиксируется снижение количества фальсифицированного товара», — поделился информацией Павлов.

Днем ранее россиян предупредили об опасности воды из-под крана.

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      Полина Кислицына
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