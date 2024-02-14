«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» победил «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 13 февраля, и завершилась с счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кевин де Брейне, Бернарду Силва и Фил Фоден. У хозяев гол на счету Магнуса Маттссона.

Ответная игра состоится 6 марта в Англии. «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.