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00:57, 14 февраля 2024Спорт

«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» победил «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: IMAGO/Nigel Keene / Global Look Press

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Копенгаген» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 13 февраля, и завершилась с счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Кевин де Брейне, Бернарду Силва и Фил Фоден. У хозяев гол на счету Магнуса Маттссона.

Ответная игра состоится 6 марта в Англии. «Манчестер Сити» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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      Алексей Гусев
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