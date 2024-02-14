Умерла искусствовед Молева, завещавшая Путину картины на $2 млрд

Советская и российская писательница, историк, искусствовед Нина Молева скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Она ушла из жизни 11 февраля. Нина Молева — член Союза писателей и Союза художников, доктор исторических и кандидат искусствоведческих наук, профессор. Она выпустила серию монографий о русских живописцах, исследований по истории русского и зарубежного искусства, книг о древнерусской и старинной московской архитектуре. Некоторые ее работы были переведены на европейские языки.

Молева владела произведениями искусства на два миллиарда долларов

После смерти своего мужа, художника-авангардиста Элия Белютина Молева унаследовала коллекцию работ старых мастеров, включающую в себя около 200 картин. Среди них эскизы и готовые произведения Микеланджело, Рубенса, Леонардо да Винчи, Тициана, Донателло, Эль Греко, Рембрандта, Веласкеса.

Эксперты французского аукционного дома «Отель Друо» оценили стартовую стоимость коллекции в 400 миллионов долларов. По наиболее распространенным сведениям, ее цена может достигать двух миллиардов долларов.

Однако из-за того, что на протяжении XX века коллекция была недоступной для научного исследования, определить подлинность картин не представлялось возможным. В 2019 году заведующая отделом живописи в Государственной Третьяковской галерее Лариса Кашук отметила в своем Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), что многие работы из коллекции представлены в музеях. Кроме того, она усомнилась, что в квартире Белютина и Молевой физически хватило бы места для хранения такого количества картин.

В 2013 году Молева завещала коллекцию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.