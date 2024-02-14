Названо имя ведущей новой «Фабрики звезд»

Ведущей «Новой Фабрики звезд» на ТНТ станет Регина Тодоренко

Популярная телеведущая Регина Тодоренко станет ведущей музыкального шоу «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ. Имя новой ведущей передачи назвало издание Peopletalk.

Сообщается, что Тодоренко будет вести отчетные концерты и поддерживать конкурсантов на протяжении проекта. «Не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я сильно обрадовалась», — отметила ведущая.

Также Тодоренко призвала будущих участников «Новой Фабрики звезд» быть собой и не бояться демонстрировать свои яркие личные качества.

Ранее стало известно, что наставником музыкального проекта станет певец, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Он признался, что не сразу принял приглашение, но позднее решил, что сможет многому научить конкурсантов. Также сообщалось, что другим наставником проекта станет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Телеканал ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года. Директор телеканала Тина Канделаки тогда заявляла, что кастинг в проект уже начался.

Музыкальное реалити «Фабрика звезд» транслировалось по Первому каналу с 2002 по 2007 год. В нем молодые исполнители соревновались друг с другом в вокальных данных. В разные годы проекте участвовали Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Юлия Савичева, Виктория Дайнеко, Стас Пьеха и другие известные певцы.