Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 14 февраля 2024Бывший СССР

Парламент Литвы лишил депутата неприкосновенности за антисемитизм

Сейм Литвы лишил депутата Жемайтайтиса неприкосновенности за антисемитизм
Ремигиюс Жемайтайтис

Ремигиюс Жемайтайтис. Кадр: Remigijus Zemaitaitis / YouTube

Сейм Литвы проголосовал за лишение депутата от партии «Свобода и справедливость» Ремигиюса Жемайтайтиса неприкосновенности после запроса прокуратуры. Его проверяют из-за антисемитских публикаций в социальных сетях, отмечается в пресс-релизе парламента республики.

«Сейм, приняв во внимание доклад генерального прокурора Ниды Грунскиене и заключение следственной комиссии Сейма, одобрил преследование, арест или иное ограничение свободы Ремигиюса Жемайтайтиса», — говорится в решении законодательной палаты.

За лишение депутата неприкосновенности проголосовали 77 членов Сейма, голосов «против» и «воздержался» не было.

Расследование связано с постами Жемайтайтиса, опубликованными в мае и июне 2023 года в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Генеральная прокуратура Литвы попросила Сейм республики лишить Жемайтайтиса парламентского иммунитета 12 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

      Молдавия запланировала получить миллионы евро от Германии для решения кризиса

      В России суд дал пожизненный срок педофилу и 17 лет его супруге

      Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж

      В России ответили на протест Литвы из-за объявления в розыск ряда политиков

      Назван срок возвращения морозов в Москву

      Российский боец подарил Киркорову семейное кольцо в ДНР

      Названо самое сложное направление для ВСУ

      В Литве рассыпали зерно из польской фуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше