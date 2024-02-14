Парламент Литвы лишил депутата неприкосновенности за антисемитизм

Сейм Литвы лишил депутата Жемайтайтиса неприкосновенности за антисемитизм

Сейм Литвы проголосовал за лишение депутата от партии «Свобода и справедливость» Ремигиюса Жемайтайтиса неприкосновенности после запроса прокуратуры. Его проверяют из-за антисемитских публикаций в социальных сетях, отмечается в пресс-релизе парламента республики.

«Сейм, приняв во внимание доклад генерального прокурора Ниды Грунскиене и заключение следственной комиссии Сейма, одобрил преследование, арест или иное ограничение свободы Ремигиюса Жемайтайтиса», — говорится в решении законодательной палаты.

За лишение депутата неприкосновенности проголосовали 77 членов Сейма, голосов «против» и «воздержался» не было.

Расследование связано с постами Жемайтайтиса, опубликованными в мае и июне 2023 года в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Генеральная прокуратура Литвы попросила Сейм республики лишить Жемайтайтиса парламентского иммунитета 12 февраля.