Популярный российский комик рассказал о похудении на 20 килограммов

Комик Сергей Орлов рассказал о похудении на 20 килограммов за полгода

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов похудел на 20 килограммов. О том, как ему удалось сбросить вес, он рассказал в подкасте Hustle Show на YouTube.

По словам Орлова, он сбросил 20 килограммов примерно за шесть-восемь месяцев. Юморист отметил, что похудел в том числе благодаря тому, что начал внимательнее относиться к питанию.

«Я по работе как раз-таки не всегда могу тренироваться и вести активный образ жизни. Но я не считаю [калории], как некоторые в калькуляторе считают. Я просто примерно прикидываю», — пояснил он. Комик также рассказал, что стал добавлять к каждому приему пищи овощной салат.

Ранее Орлов в шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты раскрыл свой заработок. Юморист заявил, что заработал 14 миллионов рублей за продажу концерта на платной платформе.

Перед этим комик сообщил, что YouTube перестал рекомендовать его выступления без объяснения причин. В связи с этим Орлов решил больше не выкладывать свои концерты на видеохостинге.