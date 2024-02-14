Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:42, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о похудении на 20 килограммов

Комик Сергей Орлов рассказал о похудении на 20 килограммов за полгода

Кадр: adam zubayraev / YouTube

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов похудел на 20 килограммов. О том, как ему удалось сбросить вес, он рассказал в подкасте Hustle Show на YouTube.

По словам Орлова, он сбросил 20 килограммов примерно за шесть-восемь месяцев. Юморист отметил, что похудел в том числе благодаря тому, что начал внимательнее относиться к питанию.

«Я по работе как раз-таки не всегда могу тренироваться и вести активный образ жизни. Но я не считаю [калории], как некоторые в калькуляторе считают. Я просто примерно прикидываю», — пояснил он. Комик также рассказал, что стал добавлять к каждому приему пищи овощной салат.

Ранее Орлов в шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты раскрыл свой заработок. Юморист заявил, что заработал 14 миллионов рублей за продажу концерта на платной платформе.

Перед этим комик сообщил, что YouTube перестал рекомендовать его выступления без объяснения причин. В связи с этим Орлов решил больше не выкладывать свои концерты на видеохостинге.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      В российском городе фура сбила четырех человек на пешеходном переходе

      В МИД назвали конспирологией заявления о предложении России по Украине

      В сети распространили версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве

      Эксперт по языку тела перечислила признаки влюбленности с первого взгляда

      В Польше оценили заявление Макрона о ядерном оружии

      Чехия заменит российское топливо на АЭС американским

      Россиянкам назвали неуместную после 35 лет одежду

      Предсказано будущее цен на жилье в 2024 году

      Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше