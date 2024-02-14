Порошенко предупредили о смертельной опасности в Европе

Порошенко не отпустили на Мюнхенскую конференцию из-за «смертельной опасности»

Экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил, с чем связан его недопуск на Мюнхенскую конференцию. По его словам, спецслужбы страны предупредили спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, что экс-главе республики в Европе якобы грозит смертельная опасность, передает Telegram-канал «Политика страны».

«[Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины] Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. «Ленты.ру») сообщил Стефанчуку, что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность! Единственный способ спасти Порошенко — не выпустить его за границу. Над вами будет смеяться весь мир! Можете позориться сами, но я не позволю позорить Украину», — заявил политик.

В прошлый раз Порошенко отказались выпускать за границу в декабре. Тогда он направлялся в зарубежную командировку в Польшу, которая, по его словам, изначально была одобрена Стефанчуком.

В январе он подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации.