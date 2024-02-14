Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:55, 14 февраля 2024Бывший СССР

Порошенко предупредили о смертельной опасности в Европе

Порошенко не отпустили на Мюнхенскую конференцию из-за «смертельной опасности»
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил, с чем связан его недопуск на Мюнхенскую конференцию. По его словам, спецслужбы страны предупредили спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, что экс-главе республики в Европе якобы грозит смертельная опасность, передает Telegram-канал «Политика страны».

«[Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины] Кирилл Буданов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингаприм. «Ленты.ру») сообщил Стефанчуку, что мне после пересечения границы грозит смертельная опасность! Единственный способ спасти Порошенко — не выпустить его за границу. Над вами будет смеяться весь мир! Можете позориться сами, но я не позволю позорить Украину», — заявил политик.

В прошлый раз Порошенко отказались выпускать за границу в декабре. Тогда он направлялся в зарубежную командировку в Польшу, которая, по его словам, изначально была одобрена Стефанчуком.

В январе он подал в суд на пограничников и потребовал 500 тысяч гривен компенсации.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Оккупанты или идиоты». Ректор из Узбекистана оскорбил русских сограждан. Это не понравилось властям России

      ФАС возбудила дело о росте цен на бензин после жалобы губернатора

      На Украине назвали крайне опасной ситуацию на фронте

      Создан предотвращающий опасный артрит препарат

      Россиянин получил 20 лет за сексуальное насилие над детьми

      Россиян попросили сообщать о точках продаж опасной минералки

      Монету с редчайшей ошибкой продадут на аукционе в сотни раз дороже номинала

      Молодежь вернулась к шубам вопреки ненависти зоозащитников

      Медведев порассуждал о Макроне и кастрированном петухе

      В США призвали Байдена рассекретить данные о «серьезной угрозе нацбезопасности»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше