Президенту Казахстана вручили меч основателя Катара

Президенту Казахстана Токаеву вручили меч основателя Катара шейха бин Тани

Президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву вручили меч основателя Катара. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщает агентство «Казинформ».

Уточняется, что казахстанскому лидеру был вручен меч основателя Катара шейха Джасима бин Мухаммеда бин Тани — высший государственный символ страны. Его вручает лично эмир монархам, принцам и главам государств за заслуги перед Катаром и всем человечеством.

О визите Токаева в Катар стало известно 13 февраля. В стране у него были запланированы переговоры с катарским эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также премьер-министром шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.