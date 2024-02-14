В Госдуме выступили против решения регионов усыплять бродячих собак

Депутат Бурматов выступил против решения регионов усыплять бродячих собак

Умерщвление бродячих собак не ведет к сокращению численности безнадзорных животных, только комплексные решения способны переломить ситуацию в этой сфере, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал принятый в нескольких регионах России закон, разрешающий усыплять бездомных животных.

«С одной стороны, это решение, которое принимают депутаты региональных органов законодательной власти. То есть это люди, которые выполняют наказ своих избирателей. С другой стороны, мы видим, что в полномочиях регионов сегодня самый широкий спектр мер, которые позволяют навести порядок в области регулирования численности безнадзорных животных без всяких убийств», — выступил против решения регионов Бурматов.

По словам депутата, регионы имеют право штрафовать граждан за выброшенных животных, запрещать самовыгул и штрафовать за него.

«Кроме того, они имеют право строить приюты, причем без привлечения бюджетных средств, в рамках механизма государственно-частного партнерства, отлавливать этих животных, помещать в приюты и содержать их там пожизненно. Имеют право реализовывать льготную бесплатную стерилизацию безнадзорных животных. Они имеют право заниматься регистрацией животных, вести учет и идентификацию, мониторить численность популяции безнадзорных животных. Также заниматься просветительскими программами в этой сфере», — перечислил он.

Я могу сказать, что те регионы, которые этим занимаются, у них нет этой проблемы. Соответственно, им и не приходится обсуждать тему усыпления, потому что у них все хорошо. То есть проблема бездомных животных системная, и решаться она должна системно Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

«Мы специально запросили позицию Российской академии наук (РАН), которая является ведущим российским научным учреждением. И РАН за подписью вице-президента прислала нам результаты своего исследования, в котором четко написано, что умерщвление животных никогда не ведет к сокращению популяции и не является эффективным механизмом сокращения численности безнадзорных животных», — рассказал Бурматов.

Кроме того, депутат напомнил, что до принятия федерального закона об ответственном обращении с животными вопрос с умерщвлением уже поднимался.

«Была запредельная коррупция, осваивались огромные средства — по два миллиарда рублей на это тратилось в масштабах страны. А результата не было: были покусы и были нападения, были, к сожалению, и жертвы», — добавил он.

Я считаю, что решить проблему можно только реализацией системных мер, которые я перечислил. А эти решения, связанные с умерщвлением, — это попытка идти по пути наименьшего сопротивления. К положительному результату это не приведет Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Ранее депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий усыплять бродячих собак и бездомных животных, который дает право отлавливать животных без владельцев, транспортировать и передавать их в пункты временного содержания или приюты. Усыплять будут социально опасных собак, а также тех, кто переносит опасные для человека или других животных болезни. Соответствующие признаки будут выявлять ветеринары.

Первым российским регионом, разрешившим эвтаназию бездомных животных, стала Бурятия. Позже аналогичные меры приняли власти Алтайского и Забайкальского края, а также Астраханской области.