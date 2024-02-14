Путин поделился впечатлениями от интервью с Такером Карлсоном

Путин заявил, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом политик заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Российский лидер признался, что не получил полного удовольствия от интервью, так как у него не было возможности вести острый диалог с Карлсоном. Он подчеркнул, что журналист оказался терпеливым. «Он шел жестко по своему плану, и он свой план исполнил», — сказал политик.

По словам главы государства, о содержательности интервью судить должны зрители и читатели.

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.