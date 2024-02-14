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18:11, 14 февраля 2024Экономика

Работающий в России европейский банк решил уйти из Белоруссии

Raiffeisen решил уйти из Белоруссии и нашел покупателя своих активов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать свою долю в размере 87,74 процента в белорусском Приорбанке, а также в дочерних компаниях инвестору из ОАЭ и уйти с белорусского рынка, сообщила европейская банковская группа. Сейчас переговоры с компанией Soven 1 Holding Limited находятся в активной фазе.

Отмечается, что планируемая сделка, как ожидается, принесет Raiffeisen убыток в 225 миллионов евро, размер которого сложится из разницы между ценой приобретения и балансовой стоимости капитала Приорбанка.

Австрийский банк продолжает работу в России. Несмотря на давление европейского регулятора, требующего от кредитных организаций, работающих в РФ, четкого плана действий по уходу из страны и регулярных отчетов о проделанной работе, в Raiffeisen заявляли, что продавать активы «по любой цене» не намерены. В июле прошлого года Reuters писало, что в банке медлят с уходом из России в надежде на смягчение геополитической обстановки в обозримом будущем.

Чистая прибыль российского подразделения RBI в 2023 году составила 1,3 миллиарда евро. По сравнению с показателями предыдущего года (2,05 миллиарда) она снизилась на 35 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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