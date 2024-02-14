«Реал» обыграл «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» победил «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» на выезде обыграл немецкий «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 13 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч во втором тайме забил полузащитник сливочных Браим Диас.

Ответная встреча пройдет 6 марта в Мадриде. В прошлом сезоне «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.