Робот-поводырь заговорил с помощью ИИ

The Next Web: говорящего робота-поводыря научили ориентироваться в пространстве

Инженеры Университета Глазго (Шотландия) создали роботизированную собаку-поводыря, работающую с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Next Web.

Робот по кличке RoboGuide имеет четыре лапы, различные датчики, микрофон и динамики. Исследовательская группа создала прототип робота для поддержки слепых и слабовидящих людей в закрытых помещениях.

По словам ученых, RoboGuide отличается от других подобных тем, что с помощью ИИ анализирует окружающую среду, учится и может взаимодействовать с хозяином — например, разговаривать и отвечать на вопросы. Также специалисты отметили, что подобные машины обычно используют на улице, а в помещении из-за помех GPS устройства могут терять ориентацию в пространстве. В отличие от них, RoboGuide полагается на камеры.

Чтобы подтвердить возможности робота, в декабре ученые провели с помощью собаки-поводыря экскурсию в старейшем музее страны «Хантериан». Робот провел добровольцев по зданию и рассказал истории шести экспонатов. Ученые намерены создать коммерческую версию робота и запустить RoboGuide в продажу.

В конце декабря опрошенные Bloomberg эксперты перечислили сложности при создании роботов-гуманоидов. По словам специалиста в области искусственного интеллекта Кейт Девлин, разрабатывать таких роботов невыгодно с финансовой точки зрения, также их польза сомнительна.