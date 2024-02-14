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20:36, 14 февраля 2024Россия

Россиян попросили сообщать о точках продаж опасной минералки

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за минеральной водой «Джермук»

Фото: Girl with red hat / Unsplash

Роспотребнадзор просит россиян сообщать о торговых точках и сайтах, где фиксируются продажи минеральной воды «Джермук» с датой производства 28 декабря 2023 года в стеклянной таре объемом 0,5 литра. Об этом пресс-служба ведомства проинформировала «Ленту.ру».

«Сотрудниками Роспотребнадзора усилен контроль за минеральной водой "Джермук" в торговых точках и местах общественного питания. Приняты все меры по недопущению причинения вреда жизни и здоровью граждан», — сообщила пресс-служба.

По данным ведомства, уже приостановлена реализация около 2,5 миллиона бутылок отдельных партий этой минеральной воды. Роспотребнадзор отметил, что продукцию не выпустят в оборот, пока не будут получены лабораторные подтверждения ее безопасности.

Ранее стало известно, что житель Владикавказа получил ожог пищевода, сделав глоток из бутылки с минералкой этого бренда. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в Telegram, что в емкости, из которой попил мужчина, вместо минералки оказался уксус. По его словам, помимо Роспотребнадзора, обстоятельства произошедшего выясняют МВД и прокуратура.

Как пишет издание Baza, пострадавший 65-летний россиянин купил несколько бутылок минералки «Джермук» на одном из местных рынков. Что находилось в остальных емкостях, не уточняется.

Армянская компания «Джермук» заявила, что при выпуске минералки уксусная кислота не используется, а производство автоматизировано в замкнутом цикле. В Ереване также назвали странным прекращение продажи в России отдельных партий минералки и сообщили, что вода поставляется с 2001 года и соответствует регламентам ЕАЭС.

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      Анастасия Яланская
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