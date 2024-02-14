Россиянин получил 20 лет за сексуальное насилие над детьми

В Карелии осудили на 20 лет опаивавшего и насиловавшего детей педофила

В Карелии суд приговорил к 20 годам лишения свободы 38-летнего мужчину, домогавшегося детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 151 («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции») и пунктам «б» части 4 и части 5 статьи 131 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с 2019 по 2022 год педофил опаивал в своей квартире детей, а затем насиловал их.

Ранее стало известно, что Савеловский районный суд Москвы приговорил к 21 году лишения свободы американца Дэвида Барнса, обвиненного в сексуальном насилии над двумя сыновьями.